Disgaea 4 Complete+ se précise sur PC

Il aura fallu environ un an pour que NIS America achève le portage PC (Steam et MS Store) de, le lancement étant désormais annoncé pour la fin d'année avec comme bonus sa présence Day One dans le Game Pass PC.La surprise du communiqué, c'est que le titre bénéficiera finalement d'un suivi en attendant le prochain chapitre de la saga qui semble prendre tout son temps (et c'est mieux comme ça) : à partir de 2021, le titre accueillera des MAJ gratuites dont un éditeur de missions, du PVP asynchrone ou encore un mode tournoi en ligne.