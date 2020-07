Dragon Quest Rivals va muter avec un mode solo

Succès ayant déjà accueilli des millions de joueurs au Japon et une brouette d'extensions, le card-battleva amorcer une mutation pour se transformer en, qui offrira cette fois un mode solo attendu depuis bien longtemps, tout en ouvrant la porte à une série de packs « Shin » dont le premier sortira en même temps que cette refonte prévue le mois prochain.Square Enix partagera plus d'informations à ce sujet le 7 août avec justement un large aperçu du solo, et tout cela arrivera dès que possible sur PC, Switch et mobile. Malheureusement, comme bien d'autres projets « DQ », l'éditeur ne semble pas pressé d'entrer en phase de localisation pour l'occident.