FIFA 21 fait les présentations

Sans concurrence directe cette année (PES jouant exceptionnellement la carte de la MAJ),a pu prendre tout son temps pour se dévoiler avec comme promis un premier trailer de gameplay qui a déboulé hier plus ou moins en même temps que le début du show Xbox.Et comme chaque année, le communiqué semble proche du copié/collé avec toujours les mêmes intentions en terme d'améliorations (IA, fluidité, réactivité…) tout en ajoutant de nouvelles features coté dribbles, tandis que le mode carrière proposera divers ajouts pour ajouter au réalise : système de clause pour les transactions, changement de poste d'un joueur, davantage de souplesse sur le calendrier des entraînements… Même topo pour le mode FIFA Volta avec de nouveaux environnements, mode coop et recrutements.RAS en revanche sur le mode Ultimate Team, l'un des piliers du CA de l'éditeur qui continue de croiser les doigts pour que le Royaume-Uni ne mette pas ses menaces à exécution, à savoir une interdiction voir une réglementation beaucoup plus stricte des lootboxes qui seront requalifiés en jeu d'argent, obligeant alors la franchise à s'affubler du logo d'interdiction de vente aux mineurs.Dans tous les cas,sortira le 9 octobre sur PC/PS4/One/Switch, puis dès que possible sur PlayStation 5 et Xbox Series X avec cross-buy et fonctions cross-save (pour le mode FUT).