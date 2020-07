Obsidian : trailer Grounded, annonce de l'extension de The Outer Worlds et nouvelle IP

Obsidian fut très bien mis à l'honneur durant le Xbox Games Showcase avec trois projets mis en avant, dont l'annonce d', la fameuse nouvelle licence qui va venir taquiner The Elder Scrolls avec du RPG à la première personne dans un monde de fantasy nommé Eora.Pas de date évidemment, mais ça sortira sur PC, Xbox Series X mais aussi Xbox One.Hormis cela, les développeurs en ont profité pour annoncer queaura droit à non pas une mais deux extensions, avec la première prévue pour le 9 septembre sur PC/PS4/One au prix de 14,99€ (ou via un Season Pass à 24,99€).Enfin, la plus petite team du studio a rappelé que l'Early Access dedébutera ce 28 juillet, accessible aux abonnés Xbox Game Pass aussi bien sur PC que sur One.