Un deuxième trailer pour The Medium

Déjà annoncé lors du précédent event Xbox, l'intriguantde Bloober Team a pu s'offrir une deuxième présentation, permettant de confirmer que le principe de « dual-world » sera au centre du gameplay puisqu'il sera possible de passer à loisir de l'un à l'autre, à la fois pour survivre et résoudre divers puzzles.Le titre sortira en fin d'année sur PC et Xbox Series X, directement dans le Game Pass.