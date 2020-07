Witchfire est toujours en vie, mais continuera de se faire attendre un bon moment

Vous vous souvenez de? Si vous avez oublié, c'est tout simplement le nouveau projet du studio) dévoilé en décembre 2017 lors des Game Awards et qui depuis n'a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer.Les développeurs reconnaissent que l'annonce aurait peut être pu attendre mais s'amusent à dire que dans l'industrie, c'est quand même une tendance, en faisant une petite tape dans le dos à leurs collègues de Playdead (, sorti 5 ans après son annonce) ou encore ceux derrière, projet dont on perd doucement espoir.Bref, un communiqué est tombé. Et la petite équipe d'une dizaine d'employés (en plus d'un peu d'aide extérieure) n'est pas resté les bras ballants depuis le temps, ayant peaufiné plusieurs aspects généraux comme l'IA et les animations mais aussi tout simplement la structure globale : la ligne directrice est désormais fixée, et le chantier vient ENFIN d'entrer en full production.Donc ça avance, mais on préfère nous prévenir que personne ne sait exactement « combien de saisons » il faudra avant de voir le projet débouler, au moins sur PC.