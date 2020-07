Yakuza : Like a Dragon enfin confirmé sur PS5, et avec une traduction FR pour tous

Sans que l'on sache trop pourquoi, SEGA a attendu aujourd'hui pour officialisersur PlayStation 5, donc bien des semaines après l'annonce de la version Xbox Series X (mais aussi PC et Xbox One, en plus de la PS4).D'ailleurs, comme chez Microsoft, l'achat d'une version PS4 vous permettra de télécharger gratos celle sur PS5, sans qu'on connaisse la date de cette dernière version, l'éditeur sous-entendant qu'elle pourrait arriver après les autres.Dans tous les cas, une bonne nouvelle pour tout le monde : la VOSTFR est enfin confirmée, avec même un optionnel doublage US que vous pouvez découvrir dans le trailer ci-dessous.=