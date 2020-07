Koei Tecmo officialise Atelier Ryza 2

Koei Tecmo aura choisi la lumière du Direct Mini (japonais) pour officialiser, une suite qui n'aura pas eu besoin de se faire attendre vu que l'éditeur souhaite rebondir de suite sur les 420.000 ventes mondiales du premier, une excellente performance pour la franchise.La sortie est d'ores et déjà signée pour cette fin d'année (PC, PS4, Switch) et le RDV est pris pour le 29 juillet à 17h00 afin de repartir avec une présentation plus complète.