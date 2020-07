No Man's Sky : la version Game Pass a attiré plus d'un million d'aventuriers

Hello Games a publié hier la nouvelle MAJ dedont voici un trailer, le développeur en profitant pour rajouter que l'arrivée du jeu sur le Xbox Game Pass (et la version Windows 10) a bien profité à l'audience : plus d'un million de nouveaux joueurs se sont lancés dans l'aventure.