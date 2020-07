Un nouveau trailer pour DiRT 5

Codemasters veut tout donner pouret délivre une nouvelle bande-annonce permettant de revenir sur quelques uns des arguments de ce nouveau cru après avoir évoqué le gros mode carrière, dont les nouvelles destinations aux couleurs chatoyantes (Brésil, Arizona et Maroc, en plus de 7 autres pays), l'aspect météorologique pour renforcer encore un peu l'aspectpas déplaisant puisque cette franchise a disparu, ou encore le mode coop à 4 qui n'est plus très commun à notre époque.L'éditeur ajoute qu'il profitera de l'été pour en dévoiler davantage sur la partie multi (cette fois online) et une toute nouvelle fonctionnalité surprise, avant d'aborder la dernière ligne droite qui nous séparera du lancement prévu le 9 octobre sur PC/PS4/One, puis dès que possible sur PS5/SX avec MAJ gratuite.