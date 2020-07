Trois nouvelles vidéos pour Fairy Tail

Pour débuter cette nouvelle semaine, voici un trio de nouvelles vidéos sur l'adaptation deavec en vrac un retour sur le casting global avec montée en puissance des protagonistes et possibilité de recruter des compagnons pour mener à bien les différentes quêtes de la guilde, une deuxième vidéo pour montrer un exemple d'attaque duo, et enfin un aperçu des costumes de la « Digital Deluxe Edition ». Et Koei Tecmo aime ça, les costumes.Sortie prévue ce 30 juillet sur PC, PlayStation 4 et Switch.