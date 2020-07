Far Cry 6 : trailer CG et premiers visuels

Et la conférence s'est naturellement terminée avec, dernier des trois morceaux de cette année fiscale avec l'acteur Gustavo Esposito comme grand méchant, dictateur forcément bien méchant qui a sa manière à lui d'éduquer son rejeton. Juste dommage qu'il faudra patienter pour le gameplay.Prévu le 18 février 2021 en cross-gen, avec déjà un pack en bonus de précommande incluant un skin et une nouvelle arme (le « Discos Locos »).- Nul besoin en revanche d'attendre le gameplay pour savoir qu'il y aura une édition collector avec quelques goodies dont un lance-flammes (une réplique de 72cm, calmez vous) et un Season Pass. Car il faut toujours un Season Pass.- Premiers visuels « in-game » (des renders quoi)- Le point sur les différentes éditions