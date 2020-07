EA Sports UFC 4 : premier trailer, date de sortie, mais pas de versions Next Gen

Electronic Arts s'est décidé à dévoiler le premier trailer de sonavec en tête d'affiche Israel Adesanya et Jorge Masvidal, en ajoutant pour ceux qui précommanderont le jeu que vous pourrez repartir en bonus avec Tyson Fury et Anthony Joshua.La sortie est prévue pour le 14 août et contrairement à d'autres projets annoncés (FIFA et Madden notamment), seules la PlayStation 4 et la Xbox One sont concernées, l'éditeur affirmant n'avoir aucun plan pour une version Next Gen, hormis la rétrocompatibilité de base.