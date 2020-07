WWE 2K Battlegrounds a sa date de sortie

Faute de nouvel épisode le temps que 2K Sports reconstruire la franchise après le cru 2019, Saber Interactive s'occupera de nourrir les fans de catch avec le préalablement annoncédont la date de sortie vient d'être dévoilée : le 18 septembre sur PC, PS4, One, Switch et Stadia.70 stars seront au rendez-vous pour cette adaptation SD qui ne manquera pas de proposer l'essentiel des modes de jeu dont une campagne, avec un gameplay jugé plus accessible qu'à l'accoutumée mais néanmoins suffisamment profond pour ceux qui voudront s'y attarder. En voici un nouveau trailer.