Warhammer Chaosbane aussi sur PS5 & SX

Au milieu des annonces de Nacon, le développeur Eko Software a signalé que son hack'n slashsortirait également sur PlayStation 5 et Xbox Series X, sans indiquer de date même s'il est parfaitement possible que nous ayons à faire à un titre de lancement, la version d'origine étant déjà disponible depuis un an sur PC, PS4 & One.Reste la grande question de la MAJ gratuite (si bonus il y a), mais il faudra visiblement patienter encore un peu pour obtenir des réponses.