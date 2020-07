Avec Steelrising, Spiders se lance dans la Révolution Française sur Next Gen

Cela ne fait pas si longtemps que Spiders a quitté l'écurie Focus Home pour rejoindre le clan Nacon et il ne fallait donc pas s'attendre à ce que leur nouveau projet soit suffisamment avancé pour nous offrir autre chose qu'un teaser CG, dévoilant néanmoins le cadre de cette nouvelle licence : après la planète Mars deet la relecture de la découverte du Nouveau Monde dans, voici cette fois la Révolution Française dans un style uchronique puisqu'on y retrouvera les décors et certaines têtes historiques, à ceci près qu'il faudra y rajouter des automates sous IA, dont justement le protagoniste lui-même.Un titre davantage porté sur l'action que ne l'était, où l'on incarnera Aegis qui pourra s'équiper de 7 types d'armes, ce qui n'empêchera pas des mécaniques RPG et un lot de quêtes annexes comme le veut la tradition.Dernier point : s'il n'y a pas encore de date de sortie pour le moment, Nacon confirme que ce sera full Next Gen, donc PC/PS5/SX.