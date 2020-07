White Wolf : Nacon dévoile ses projets sur Werewolf The Apocalypse et Vampire La Mascarade

Réunis sous la bannière du « Monde des Ténèbres » de White Wolf, les deux projets de Nacon se sont dévoilés un chouïa plus pendant le live de l'éditeur et on débutera donc avec, jeu d'action mâtiné de quelques éléments RPG où l'on incarnera un loup-garou, ou plus précisément les deux aspects de cet anti-héros : Cahal l'humain et Crinos dans sa forme plus poilue.Un titre signé Cyanide qui se chargera de livrer le jeu dans les bacs le 4 février 2021, du coup en cross-gen puisque PS5 et SX sont venus s'ajouter au trio PC/PS4/One.Dans la foulée, c'est le studio Big Bad Wolf qui a évoqué sa propose adaptation de, sous-titréet s'orientant vers le jeu d'enquête narratif comme a pu l'être, avec possibilité d'incarner trois vampires pour autant de clans et de capacités distinctes, au coeur d'une affaire entre bain de sang et politique de l'ombre où vos choix vous emmèneront vers telle ou telle fin.Lui aussi arrivera en 2021, sans plus de précisions cette fois, sur les mêmes supports que cités au dessus, en y ajoutant tout de même une version Switch.