Contrairement aux autres années, l'été ne va pas manquer de sorties plus ou moins majeures et dans le lot, les fans de SOA auront probablement envie de se tourner vers, dernière adaptation en date (reprenant justement l'arc Alicization) à la sauce action-RPG jouable à quatre en coopération, ou moins en faisant appel à l'IA pour dépanner.En voici le trailer de lancement, la sortie étant prévue pour ce vendredi sur PC, PS4 & One.