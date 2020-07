L'anime The World Ends With You pour 2021

Square Enix a précisé ses plans concernant la série d'animationqui sera une pure adaptation puisque l'on y retrouvera les mêmes personnages, globalement le même scénario, mais également les têtes pensantes : si la série est produite par Domerica et Shin-Ei Animation, se rendront sur le chantier Tetsuya Nomura (chara-design), Gen Kobayashi (idem) et Takeharu Ishimoto (composition).Lancement prévu pour 2021 au Japon et faute d'annonce pour un deuxième jeu pour le moment, Square Enix signale tout de même que la version Switch a droit à sa petite promotion (24,99€) jusqu'au 19 juillet via l'eShop.