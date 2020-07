Outriders : présentation de la campagne, de la classe Pyromage et aperçu de l'OST

Square Enix et People Can Fly continuent d'entretenir la communication autour dequi a eu droit à son second Live, présentant notamment la façon dont est conçu la campagne avec son fil rouge et sa masse d'activités annexes.On repartira également avec une présentation complète de la classe Pyromage et l'annonce de Inon Zur à l'OST, homme loin d'être inconnu des mélomanes puisque ayant œuvré le temps de deux décennies sur duet mêmeLe lancement reste attendu pour cette toute fin d'année, en format cross-gen (PC, PS5, SX, PS4, One).