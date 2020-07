Fallout 76 lance enfin sa première ''saison''

On s'est moqué mais Bethesda compte toujours sauver le soldatet après la MAJ majeure mais pas sans défaut, le titre s'ouvre maintenant au principe saisonnier avec donc « La Course Légendaire » pour cette Saison 1, présentée dans la longue vidéo ci-dessous et proposant comme de coutume tout un tas de bonus pour motiver la communauté.Et parce qu'il n'est jamais trop tard, les développeurs proposent enfin des options pour une création rapide et SIMPLE d'équipes afin de ne pas arpenter seul les Terres Désolées (toujours mieux à 4).Rappelons que les joueurs Xbox One auront d'ailleurs tout loisir de s'y essayer prochainement puisque le titre intégrera le Game Pass ce 9 juillet.