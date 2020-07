Dead Cells tape les 3 millions de ventes

On parlait à l'instant des perles du secteur indé eten fait indéniablement partie, poursuivant sa carrière en accueillant aujourd'hui sur Steam (« bientôt sur consoles ») la MAJ 19 illustrée en vidéo, sans contenu neuf mais avec un large rééquilibrage sur la puissance des armes, la difficulté, le spawn ou encore la valeur des objets en magasin.Mais le petit bonus qui fait plaisir à l'équipe, c'est le fait que ce rogue-like à succès aussi bien critique que commercial vient de dépasser les 3 millions de ventes depuis sa sortie, donc on le sait une part majeure pour le PC, suivi par la Switch (PS4 & One se partageant le reste).