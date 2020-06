No Straight Roads : trailer et date de sortie

Le récent BitSummer a permis de repartir avec un nouveau trailer de, fourni ici avec les voix japonaises, ce qui ne permet pas d'oublier que la VR sera au programme pour ce jeu d'action tout en musique attendu sur PC (Epic Games Store), PS4, One et Switch, avec même version boîte pour les consoleux.Deux bonus d'importance avec la démo PC désormais disponible et une nouvelle date (après déjà plusieurs reports) : le 25 août sur tous les supports cités.