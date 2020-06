Little Hope : une longue présentation vidéo

Bandai Namco et Supermassive Games nous dévoilent une bien longue présentation vidéo de, deuxième épisode de la sagaoù il est bon de rappeler une fois encore que chaque chapitre sera totalement indépendant en terme de scénario, personnages & co.Porté en apparence sur les anciens rites obscures,gardera son aspect purement narratif cher à ce studio, avec toujours ce choix entre l'expérience de base (solo donc) et un coté multi un poil surfait (dans le premier épisode en tout cas) où il sera possible de coopérer à deux en ligne (l'invité n'a pas besoin d‘acheter le jeu) ou jusqu'à cinq en local où chaque joueur fera les choix du personnage qu'il aura choisi.Sortie prévue cette fin d'année sur PC, PS4 & One.