Earth Defense Force WB : premier trailer [UP]

Annoncé plus tôt cette semaine,sera donc le prochain spin-off de la saga « culte » de D3 Publisher, avec une sortie déjà attendue pour la fin d'année au Japon sur PS4 & Switch.On a lu le communiqué en long/en large et ce qui en ressort globalement, c'est que ça sent le best-of mais à la sauce voxel, tout simplement. Pourquoi pas, et ça nous fera patienter jusqu'à la première présentation du tout aussi récemment annoncé, attendu lui pour 2021 sans qu'on en connaisse le ou les supports. Au TGS peut-être ?- La logique a parlé :sortira sur PS4, même si D3 Publisher reste ouvert à d'autres supports (allez, au hasard, PS5 ?).