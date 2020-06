For Honor débarque dans Samurai Shodown

En matière de guests WTF, on pensait que personne ne pourrait faire mieux que Bandai Namco et la présence de Noctis et Negan dans, mais SNK Playmore vient prouver qu'il est tout aussi capable de faire appel à des invités incongrus : la Sentinelle desera donc le prochain personnage à intégrer le casting de. Hé ben.Pas besoin de patienter puisque le combattant est disponible dès à présent sur tous les supports dédiés, marquant en passant la fin du deuxième Season Pass.