Un nouveau trailer pour l'adaptation de Fairy Tail

Censé sortir la semaine prochaine, l'adaptation designée par la Team Gust a de nouveau eu besoin d'une séquence de polish pour se parfaire, avec un lancement maintenant attendu pour le 30 juillet sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch.Voici un nouveau trailer en attendant pour détailler quelques points de ce RPG qui reprendra le fil rouge du manga/anime (en partie du moins) où le but sera de faire rendre la puissance à votre guilde à coups de quêtes principales comme annexes, tout en recrutant du monde sur le chemin.