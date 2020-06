Ys IX : ce sera pour 2021, avec sa traduction FR

Il était temps que les choses se mettent en place pour l'arrivée en occident demême s'il faudra se montrer encore très patient : alors qu'on croisait les doigts pour une sortie en fin d'année, il faudra finalement attendre un vague 2021 en notant que PC, PS4 et Switch seront servis en même temps.Pas de mauvaise nouvelle revanche de la part de NIS America qui apportera une nouvelle fois des textes FR (avec un résultat meilleur que le VIII on espère), le choix du doublage VO/VA, et enfin comme de coutume une édition spéciale avec jaquette réversible, petite OST et mini-artbook.