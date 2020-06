Du gameplay pour No More Heroes III (enfin presque)

Le récent New Game+ Expo a débuté avec une belle surprise : la première vidéo de gameplay dequ'on attend toujours sur Switch pour cette année, et dont on attend surtout du concret car d'humeur très taquine (oui, disons même que c'est un gros troll), Suda51 a tranquillement laissé sa face en plein milieu de l'écran pour raconter sa vie au lieu de nous laisser mâter le résultat.Faute de Nintendo Direct à l'horizon, il faudra donc patienter jusqu'à ce que Grasshopper soit enfin d'humeur pour nous livrer une vraie présentation de ce troisième épisode.