Atlus nous propose un nouveau trailer pour l'adaptation Switch de, déjà disponible sur PlayStation 4 et PlayStation Vita, proposant donc exactement la même chose à ceci près que les divers bonus (comme ceux de précommandes, incluant le skin Joker) seront directement inclus.Une démo est disponible sur l'eShop et la sortie n'est plus qu'une affaire de jours, puisque attendue pour le 7 juillet mondialement.