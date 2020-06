The Outlast Trials donne des nouvelles

Red Barrels est venu donner des nouvelles deet ça ne s'arrange pas pour vraiment comprendre où l'équipe veut en venir vu la faible éloquence de ce nouveau « teaser trailer », nous apprenant tout juste que les casques vont remplacer les caméras de vision nocturne.De toute façon, la sortie n'aura plus lieu cette année mais pour 2021 (seul le PC est actuellement confirmé comme support d'accueil), et on a donc encore largement le temps d'avoir une présentation digne de ce nom pour lever le voile sur ce troisième épisode qui va tenter l'aspect coopération.