13 Sentinels : Aegis Rim enfin confirmé en Europe, avec date et traduction FR

L'une des annonces importantes du Summer of Gaming d'IGN vient de tomber :arrivera bien en occident et ce pour le 8 septembre 2020, exclusivement sur PlayStation 4 et incluant le doublage japonais (pas le choix puisqu'un patch VA n'arrivera qu'après le lancement).Cela est loin de répondre à toutes les questions car :- On ignore si cette date US est également l'européenne.- Donc pas un mot pour l'heure sur une éventuelle trad FR.- Rien non plus sur la démo Prologue.On a parlé trop vite : ça arrive le même jour chez nous, avec version boîte et traduction FR pour les sous-titres. On peut applaudir, surtout pour un jeu plusieurs fois récompensé au Japon pour la qualité de son scénario.