Guerilla annonce Horizon : Forbidden West

Sony Santa Monica et les Dogs attendront leur heure, mais Guerilla se devait visiblement de répondre à l'appel du premier show PlayStation 5 en dévoilant, suite qui comme son nom l'indique nous amènera plus loin vers l'ouest américain, avec tout ce qu'il faut de nouvelles bestioles.Pas de date, mais on se permet de rappeler que des rumeurs évoquaient la possibilité d'un mode multijoueur (coop), déjà souhaité à l'époque du premier épisode.