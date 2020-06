Little Hope veut continuer à prendre son temps

Souhaité un temps pour début 2020 avant de basculer à cet été,de Supermassive n'arrivera finalement qu'en fin d'année, preuve encore une fois que le studio a bien compris (après les retours de) que la course au pognon en faisant un chapitre tous les 6 mois était une bien mauvaise idée pour la qualité de l'écriture et de l'expérience.Pour rappel, chaque épisodeest totalement indépendant et siabordait le thème des profondeurs sous-marines,va lui s'attarder sur un petit village qui continue de subir les conséquences de ses anciens rites façon Salem.Six autres jeux de ce type sont censés arriver au fur et à mesure des années, même si seul le succès leur permettra d'arriver jusque là.