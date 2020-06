Mortal Shell : trailer, gameplay et bêta à venir

Pendant qu'on aimerait bien avoir un petit coucou de la part d'et qu'il se murmure qu'on pourrait bientôt avoir des nouvelles d'un ancien titre de FromSoftware (éventuellement à confirmer ce soir), c'est Cold Symmetry qui vient nous parler Souls-Like avec sonqui accueille un trailer et une nouvelle présentation de gameplay.Tout le gameplay tournera autour d'un système d'enveloppe corporelle, quatre type en tout, chacune pouvait modifier votre style de jeu en sachant qu'il sera tout à fait possible pour les plus fous de vous taper l'aventure sans la moindre enveloppe, avec tout le challenge que cela représente.Si le titre est toujours attendu pour cet été (PC, PS4, One), une bêta fermée uniquement PC aura lieu du 3 au 10 juillet avec deux armes accessibles et autant d'enveloppes, avec possibilité de tenter sa chance pour un code