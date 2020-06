Destiny 2 tiendra au moins jusqu'en 2022, avec la Next Gen en renfort

Hier soir, Bungie a levé le voile sur l'avenir deen démarrant par l'ouverture de « la Saison de l'arrivée » suivie dans la foulée du « Donjon Prophétie » disponible depuis cette nuit. Et pour plus tard, si l'on devait résumer les choses simplement, ce serait en disant que la franchise va continuer avec l'étape actuelle puisque les développeurs n'ont aucune intention de lancer un(une nouvelle IP est néanmoins en cours) avec une nouvelle feuille de route engagée jusqu'en 2022.Pour faire simple :- Lancement futur des versions PlayStation 5 et Xbox Series X (accessibles 100 % gratuitement si vous possédez déjà le jeu) avec 4K/60FPS et cross-play avec les anciennes consoles.- Extension « Au-Delà de la Lumière » pour le 22 septembre 2020.- Extension « La Reine Sorcière » pour 2021- Extension « Eclipse » pour 2022.Enfin, avec de garantir une meilleure optimisation et surtout une place moins imposante dans le DD (le jeu pèse quand même 115Go actuellement), Bungie mettra en place l'idée du « Destiny Content Vault », une sorte de coffre sur les serveurs du développeur qui intégrera tout le contenu supprimé entre temps car plus utilisé, comme ce que l'on trouvait dans le premier épisode et divers éléments du 2. Cela allégera drastiquement le poids du jeu mais rien ne sera perdu : à rythme régulier, certains éléments reviendront et repartiront dans le cadre d'event.De fait, à la fin d'année, certaines destinations seront envoyées dans le « DCV » (comme Mars, Titan et Mercure) tandis que le Cosmodrome fera son retour.