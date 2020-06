Une nouvelle vidéo pour Iron Man VR

Placé en plein milieu des sorties de(19 juin) et(17 juillet), lede Camouflaj vient nous refaire un petit coucou avec une nouvelle petite vidéo sur la création du projet qui se veut comme l'un des plus ambitieux du casque de Sony, avec une vraie campagne suffisamment longue et scénarisé.On croise les doigts car l'on parle quand même du dernier produit majeur de l'éditeur en VR sur cette génération, et on attendra le 3 juillet pour le verdict, avec toujours une démo jouable disponible sur le PS Store.