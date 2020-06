Dead Island 2 : le build 2015 leaké sur 4chan

L'une des actuelles grosses arlésiennes a fait ce week-end son retour dans l'actualité et de façon totalement inattendue : une version jouable deest apparue sur les serveurs de 4chan, dont vous pouvez retrouver un aperçu ci-dessous en prenant en compte qu'elle ne représente absolument pas la version finale qui arrivera on ne sait quand, puisque ce build vient du chantier mis en place par Yager en 2015, avant que le studio ne jette l'éponge et que le projet soit rebooté.Un morceau d'histoire pour ce développement bien particulier donc. Après le très beau succès du premier épisode pondu par Techland (parti ensuite dans son coin pour lancer), Deep Silver a mis en place le chantier d'une suite chez Yager, abandonnée pour venir entre les mains de Sumo Digital, qui a également fait ses valises pour laisser Dambuster s'occuper de ce projet maudit dont nous n'avons plus de nouvelles depuis bien longtemps.Seul indice tombé cette année : une vague d'offres d'emploi mentionnant « les supports actuels et futurs » laisse entendre une sortie désormais cross-gen, voir full Next Gen si les choses continuent d'avancer lentement.