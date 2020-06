[60 ans de SEGA] Résumé des premières annonces

C'est aujourd'hui que SEGA fête ses 60 ans après un long teasing et les premières annonces sont tombées, bien loin de certaines rumeurs concernant Microsoft, même si la marque a eu droit à ses pages dans le Famitsu pour confirmer que la Xbox SX verrait bien le jour sur l'archipel en fin d'année. Voilà.Pour en revenir à l'essentiel, l'annonce majeure est donc le lancement d'une gamme « Game Gear Micro » qui ne vole pas son nom vu la petitesse de l'objet, ou plutôt « des » puisqu'il y en aura plusieurs pour l'équivalent de 40 balles l'unité, chaque modèle proposant 4 jeux et pas un de plus.Pour vous rendre compte de la taille, voici un comparo bien éloquent :(thx @BenjaminPeray)Modèle noir :Modèle bleu :Modèle jaune :Modèle rouge :Notons que vu l'aspect « fort mini » de l'objet, la loupe « Sega Wide Gear » sera de retour, avec déjà un bundle incluant l'accessoire et les 4 modèles pour l'équivalent de 250€.Hormis cela, le fameux grand scoop « complètement fou », ce serait donc de l'ordre du Cloud Gaming avec une nouvelle technologie de SEGA qui permettrait de faire fonctionner l'arcade avec ce que l'éditeur/constructeur nomme le « fog gaming », donc sans matos à l'intérieur, ce qui réduirait drastiquement les coûts tout en garantissant une latence minime. Bon… Un scoop donc.Deux derniers points pour achever cette première salve d'annonces :- Une vidéo spéciale où Sega Shiro met fin au règne de son père (le légendaire Segata Sanshiro) pour désormais défendre lui-même les couleurs de la marque.- On apprend en passant quea dépassé le million de ventes dans le monde.