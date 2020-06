A l'occasion du Cloud Matsuri 2020 (petit event évidemment en format numérique), la branche US de Koei Tecmo a lâché une nouvelle présentation de, la démo prenant place dans les toutes premières heures de l'aventure, au moment où la guilde débarque à Crocus pour sa participation au Grands Jeux Magiques.Récemment reporté (une fois de plus), cette adaptation signée Gust sortira le 30 juillet sur Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch.