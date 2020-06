Disintegration : un trailer pour la partie multi

La branche Private Division de Take-Two et le jeune développeur V1 Interactive nous dévoile un nouveau trailer de, ce FPS dont l'éditeur met constamment en avant qu'on y retrouvera Marcus Letho, le tout premier directeur artistique de la franchiseMême s'il bénéficiera d'une campagne solo néanmoins assez discrète pendant la campagne de communication, c'est essentiellement autour du multijoueur que tournera cette expérience se situant dans un monde où les améliorations robotiques sur l'humain (généralement mettre son cerveau dans une machine) sont passées de l'option à l'obligation sous loi militaire, fracturant un peu plus ce qui restait de l'humanité.Le multi donc qui se découpera en trois modes et six cartes, dont le nombre réduit de joueurs (5V5) vient du fait de pouvoir intégrer un équipage IA (9 choix disponibles à la sortie).Sortie prévue le 16 juin sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.