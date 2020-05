No Straight Roads une nouvelle fois reporté

Metronomik et l'éditeur Sold Out ont décidément du mal à accoucher du projet: attendu de base pour fin 2019, puis le début d'année, puis le 30 juin prochain, le titre est finalement reporté à « plus tard cet été », en rappelant que des version Xbox One et Nintendo Switch accompagneront celles sur PC et PlayStation 4.Comme de routine en ce moment, c'est le Covid-19 et les conditions de télétravail qui sont pointés du doigt, et l'équipe espère nous livrer une date fixe et définitive le plus rapidement possible.