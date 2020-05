Marvel's Avengers prend RDV le 24 juin

Square Enix et Crystal Dynamics font comprendre dans cette vidéo teaser être parfaitement conscient que le peuple se pose encore de nombreuses questions concernant le projetet rassurent en indiquant que nous saurons tout ou presque le 24 juin avec un Live Stream « War Table » qui offrira la totale : plusieurs trailers et présentation de gameplay aussi bien sur le mode Histoire (solo) que le mode coop (post-game).Le jeu sortira lui le 4 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, en notant que des versions Next Gen sont également au programme.