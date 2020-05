Samurai Shodown : enfin une date pour la version PC, mais aussi pour la Collection

Double point actu pour la franchise, avec pour commencer une arrivée (il était temps) de la version PC le 11 juin prochain via l'Epic Games Store en exclusivité temporaire, au prix de 49,99€ voir 44,99€ si vous passez par la précommande, les deux Season Pass restant eux vendus à part pour 19,99€ pièce.Simultanément, SNK en ont profité pour annoncer qu'on avait la ou plutôt « les dates » pour: le 11 juin de nouveau en exclusivité sur l'Epic Games Store (offert gratuitement pendant une semaine), le 18 juin sur Steam puis enfin et plus tardivement le 28 juillet sur PS4, One et Switch.Niveau contenu :- Samurai Shodown- Samurai Shodown II- Samurai Shodown III- Samurai Shodown IV : Amakusa's Revenge- Samurai Shodown V- Samurai Shodown V Special- Samurai Shodown V Perfect (projet annulé à l'époque)- Online pour tous les jeux (avec classements)- Lecteur de musique (200 morceaux)- Galerie d'images (2000 illustrations)- Interviews des développeurs