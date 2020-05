Le retour de Sherlock Holmes se fera en cross-gen

La franchiseva faire son retour en 2021 dans le cadre d'une préquelle avec notre détective âgé de seulement 21 ans, plongé dans le monde ouvert d'une île méditerranéenne pour résoudre le mystère derrière la mort de sa mère, et devant donc pour se faire user de ses premiers talents de déduction et d'observation, voir user un peu de violence pour arriver à ses fins, même de manière détournée.Outre le fait que cesera un projet cross-gen (PC, PS4, One, PS5, SX), il s'agit pour Frogwares d'un petit événement car c'est la première fois que le studio optera pour le risque de l'auto-édition après avoir un temps fait appel à Focus Home puis BigBen.