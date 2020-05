Outriders prend rendez-vous le 28 mai

Vu que l'essentiel de l'actualité Next Gen va se dérouler dans un cadre numérique, autant que chacun fasse son trou, et c'est d'ailleurs ce que Square Enix fera avec lede People Can Fly, ce fameux jeu d'action cross-gen normalement prévu pour cette fin d'année même si ça commence à sous-entendre un risque de report pour les raisons que l'on connaît tous.Bref, chaque mois, l'équipe tiendra un Live pour présenter peu à peu son produit et ça débutera le 28 mai à 18h00 (heure française) pour nous balancer de nouvelles informations et du gameplay.