2K Sports dévoile son PGA Tour 2K21

Comme annoncé la semaine dernière, 2K Games va continuer à profiter de l'absence d'EA sur le marché du golf pour pousser la tentative amorcée avec HB Studios () pour appuyer la franchise désormais nomméedont le premier représentant arrivera donc le 21 août sur tous les supports actuels, donc PC, PS4, One, Switch et même Stadia.Dans les grandes lignes, le titre proposera :- 15 parcours réels reproduits avec toute la fidélité possible- 12 joueurs professionnels (+ possibilité de créer son avatar)- Un évident mode carrière- Des commentaires audio pour l'ambiance- Du multi en ligne et en local- Club House pour organiser des tournois/saisons en ligneNotons tout de même que, époque oblige, l'avatar pourra aller dans une boutique spéciale pour s'acheter tout un tas d'éléments cosmétiques avec de l'argent réel, même s'il sera possible (nous promet-on) de tout débloquer à la main.