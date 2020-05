Raw Fury dévoile Call of the Sea

Et encore une nouvelle licence avec, jeu d'aventure narratif édité par Raw Fury qui compte sortir ce projet en fin d'année au moins sur PC, Xbox SX et Xbox One, sans que rien ne soit encore signalé du coté des supports Sony.Le premier trailer laisse entrevoir quelque chose de bien sympathique esthétiquement et bien des curieux pourront s'essayer au jeu sans problème à son lancement : directement dans le Game Pass.