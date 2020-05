Yakuza : Like a Dragon présent au lancement de la Xbox SX (aussi sur PC & One)

Petite surprise dans le cadre de l'Inside Xbox :sortira bien sur Xbox Series X le jour même de son lancement, donc on ne sait encore quand exactement et on ignore d'ailleurs si le titre sortira en même temps ou avant cela sur les « autres supports ».Car on le sait désormais : la PS4 ne sera pas la seule concernée puisque PC et Xbox One l'accueilleront également (pour la PS5, il faudra attendre un communiqué).