Destroy All Humans : trailer et date de sortie

Autre jeu de l'été, le remake deviendra donc se poser plus précisément le 28 juillet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One au prix de 39,99€ pour les consoleux, et 10 de moins pour les PCistes.Un trailer et quelques visuels continuent de montrer l'évolution graphique par rapport à l'original (déjà 15 ans), et THQ Nordic tentera de faire cracher la carte-bleue des fans avec deux éditions spéciales : une « DNA » à 149,99€ et une « Crypto-137 » à tout de même 399,99€.